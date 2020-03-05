شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نسرين طافش وميريهان حسين ترقصان سالسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام أثناء رقصها سالسا مع ميريهان حسين، وكتبت على الفيديو "مريم وهنادى طلعوا صحاب وبيرقصوا سالسا، الروتين ده اسمه الرويدا من أجمل رقصات السالسا وبنرقص مجموعات صغيرة وكبيرة ومع حبيبتى ميريهان حسين".

ويعرض مسلسل "ختم النمر" حالياً على قناة ON E من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء، حيث انطلق عرضه يوم 18 يناير الماضى ويحقق نجاحاً مميزاً بتواجده أكثر من مرة في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل، وتجسد نسرين في المسلسل شخصية مريم وهى متحررة ومتوازنة نفسية ولكن وقت الجد إنسانة مستقبلة ولديها ثقة بنفسها وتروح لهدفها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث المشوقة مع عمر النمر الذى يجسد دوره أحمد صلاح حسنى.

و مسلسل "ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.

وختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، الفنانة نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.