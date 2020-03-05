شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين والعوضى يفوزان فى معركة السوشيال ميديا على وائل عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء ما قام به الممثل وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز من هجوم، مستمرة منذ أول أمس حتى الآن، حيث مازال شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بما ينشره عبر حسابه، وكذلك الفيديو الذى ظهر به أمس.

البداية جاءت بعد تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها، وهجومه عليها وعلى أحمد العوضى، كانت بنشر وائل عبد العزيز، فيديو يسرد فيه تفاصيل ما حدث، ويعتذر لياسمين وأيضا يعلن أنه من اليوم لن يتدخل فى حياتها.



ياسمين عبد العزيز

عدد كبير من الفنانين تفاعلوا مع أزمة ياسمين مع شقيقها، حيث كشف كل من ياسمين والعوضى في خطوة مفاجئة حبهما لبعضهما البعض.

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البداية كانت مع محمد محمود عبد العزيز الذى هاجم وائل في فيديو، وعلق عليه "ألف خسارة على الرجولة لما أخ يتكلم عن أخته كده"، بينما كتبت رشا مهدى عبر حسابها على تويتر، "ياسمين عبدالعزيز بعيد عن أنها أختى و صاحبتى هيا نجمه مصرية مهمه جدا .. كفايه اننا لما بنقول مين من الممثلات في تاريخ مصر اللي بتشيل عمل لوحدها باسمها سواء فيلم أو مسلسل بنقول اسم ياسمين فى القائمه دى .. ربنا يسعدك انتى و أحمد يا حبيبتى و يتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر"، ووكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".

كذلك شارك أمير طعيمة في ترند ياسمين وقال "اللى يجيب سيرة أخته فى العلن يبقى مش راجل ومش مهم أصلاً تعرف مبرراته هو إيه اللى حصل فى الدنيا؟".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تفاعل عدد كبير من النجوم والفنانين على الصورة التي نشرتها ياسمين عبر حسابها على انستجرام، وصرحت فيها بحبه لأحمد العوضى، بل أن هؤلاء النجوم دعموها ووقفوا فى صفها من بينهم دينا فؤاد وبدرية طلبة وريهام سعيد وانجى علاء، وسوسن بدر، وإيمى سالم وحسام الحسينى،

لم يقتصر الأمر على الفنانين والنجوم فحسب، فقد لقى الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، دفاعا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وهاجم الأغلبية من مستخدمى ومتابعى حساب ياسمين، شقيقها وائل على ما بدر منه تجاه شقيقته، وأن هذه الأمور مكانها هو الغرف المغلقة وليس مواقع التواصل الاجتماعى.