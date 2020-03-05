شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة درة على فيلم جديد يحمل عنوان "الكاهن" تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، المقرر ان ينطلق تصويره بعد شهر رمضان المقبل، حيث تقدم دور البطولة امام هاني سلامة، ويشاركهم في بطولة الفيلم الفنان محمد ممدوح "تايسون" على أن يتم اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.