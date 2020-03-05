شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد عزمى يشيع جنازة والده فى غياب الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الفنان أحمد عزمى، بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، جنازة والده الراحل، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت الجنازة غياب تام من الفنانين باستثناء الفنان كريم الحسينى الذى حرص على التواجد مع صديقه أحمد عزمى في هذه اللحظات الصعبة.

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.



احمد عزمى يشيع جنازة والده

مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه.

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وعرض لأحمد عزمى مؤخراً فيلم "دفع رباعى" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.



احمد عزمى فى جنازة والده



احمد عزمى وكريم الحسينى