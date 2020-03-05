شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "اطمنى" لتامر حسنى رسالة أحمد العوضى الجديدة لياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، لقطات مجمعة من مسلسل "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز ليعبر عن حبه لها، موجها رسالة بأغنية "اطمنى" للنجم تامر حسنى، لينال إعجاب الكثير من متابعيه، وذلك بعد إعلانه ارتباطهما رسميا أمس، فور هجوم شقيقها عليها.

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وردت النجمة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

وكان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أغلق حسابه الرسمى على فيس بوك، بعد شنه هجومًا على شقيقته، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".