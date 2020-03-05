شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز فى المغرب للمشاركة فى لجنة تحكيم مهرجان مكناس للتلفزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان أحمد عبد العزيز بصحبة زوجته الكاتبة دينا شرف الدين صباح اليوم الخميس، إلى المغرب للمشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان مكناس للتلفزة خلال الفترة الممتدة من غدا الجمعة 6 مارس إلى الأربعاء 11 من نفس الشهر، بكل من المركز الثقافي محمد المنوني والمعهد الفرنسي بمكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ويشارك أحمد عبد العزيز كعضو في لجنة تحكيم الأفلام التلفزية والتي يرأسها الدكتور حسن الصميلي وتضم الفنانة والكاتبة مجيدة بنكيران، بينما هناك لجنة المسلسلات فيرأسها المنتج والمخرج العربي إياد لخزوز إلى جانب الفنانة والإعلامية اللبنانية ستيفاني صليبة والممثلة المغربية حفيظة باعدي.



احمد عبد العزيز وزوجته دينا شرف الدين

ويشارك في الدورة التاسعة للمهرجان 9 أفلام و 12 مسلسلاً وكلها أعمالاً جديدة تعالج مختلف القضايا الاجتماعية الراهنة، من بينها ولأول مرة مشاركة قناة TV5monde الفرنسية وهي قناة رائدة في مجال الدراما التلفزية، كل الأعمال والمنتوجات السالفة الذكر سيتم عرضها على جمهور العاصمة الإسماعيلية وضيوف المهرجان، كما سيتم تكريم شخصيتين فنيتين هما الفنانة الحاجة مليكة العمري والفنان الكوميدي الكبير محمد الجم.

Advertisements

وعاد أحمد عبد العزيز مؤخراً من الامارات بعد مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذى أقيم لمقام في الفترة من 20 حتى 28 من فبراير الماضى تحت رعاية راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان، حيث حضر عبد العزيز الفعاليات بصحبة عدد من الفنانين المصريين.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "كلبش 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.