شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتحدث عن إطلالتها في حفل الأوسكار على قناة LBC.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة الكبيرة يسرا ضيفا على برنامج "B my Guest" مع الإعلامي بلال العربي على قناة LBC اللبنانية، اليوم الخميس، ونشرت "يسرا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" برومو حلقتها الليلة ، وطالبت جمهورها بمتابعتها في الحوار المنتظر قائلة: " استنوني النهاردة في حلقة استثنائية مع الإعلامي بلال العربي في برنامج “B my Guest” الساعة ٨ مساءًا بتوقيت القاهرة على قناة LBC".

وشهد برومو حلقة يسرا ببرنامج "B my Guest" جانب من أهم تصريحاتها في الحلقة، حيث تحدثت النجمة يسرا عن مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار وإطلالتها الفرعونية الرائعة على السجادة الحمراء، كما تطرقت للحديث عن آخر أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ظهورها على غلاف مجلة فوج العالمية.

وفى وقت سابق، وجهت الفنانة يسرا، الشكر لمعهد العالم العربى بباريس، عقب تتويجها بلقب "سفيرة الدراما العربية"، وذلك فى ختام مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

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وقالت الفنانة يسرا، فى تعليقها على صور التتويج التى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "شكرًا معهد العالم العربى بباريس، رئيسه ووزير الثقافة الفرنسى السابق چاك لانج، على التكريم والتقدير وعلى دعمكم للسينما والثقافة العربية بشكل عام.. كل الحب لأصدقائى وجمهورى على دعمكم الدائم ومشاعركم الرقيقة، ربنا يخليكم ليا".

وجاء تكريم الفنانة يسرا، بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما تم تكريم الفنان خالد سليم، كأفضل تتر على مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الشهر الماضى ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كذلك، تم تكريم النجم عمرو يوسف، على مسلسله "طايع"، الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.