شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ونسرين طافش يصوران "الوجه الآخر" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنانان ماجد المصرى ونسرين طافش تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "الوجه الآخر" من 45 حلقة وتأليف ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى، خلال شهر أبريل المقبل، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير عدد من المشاهد قبل حلول شهر رمضان ثم التوقف خلال الشهر الكريم والعودة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

ويعمل المخرج سميح النقاش على الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة ومعاينة أماكن التصوير والعمل على الشخصيات مع السيناريت فداء الشندويلى قبل بدء التصوير، وتم الاستقرار على الفنانين أحمد سعيد عبد الغنى وندى موسى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.



ماجد المصرى

ويغيب ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

أما نسرين طافش فيعرض لها حالياً مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، هدى الاتربى تميم عبده.