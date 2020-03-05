شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت نادين نجيم بوصول متابعيها على إنستجرام لـ10 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وبهذه المناسبة خضعت نادين لجلسة تصوير مع أولادها على الثلج.

وكتبت نادين قائلة: "شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة جوڤانى وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها".









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وفى سياق آخر تتعاون الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضى "يا بتفكر يا بتحس" تتر مسلسل "خمسة ونص".

ومسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصى خولى وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" احلى شيرين و أطيب قلب و يا رب يكتبلنا نجاح أكبر من السنة الماضية مع الصوت الحنون شيرين".

يشار إلى أن مسلسل "خمسة ونصف"، عرض خلال شهر رمضان العام الماضى ، من بطولة الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان السورى قصي خولي ومعتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، كارين سلامة من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

وعلى جانب آخر، عادة ما تنشر الفنانة اللبنانية الشابة، مقاطع فيديو عن حياتها، حيث شاركت فيديو طريف لها وابنتها من قبل يرقصان على أنغام الموسيقى، فى البلكونة، خلال تواجدهما فى منزل والدة نادين، إذ تقوم نادين بتنفيذ حركات الرقص فيما تقلدها ابنتها، لتحقق المثل القائل "ابن الوز عوام"، حيث علقت نادين على الفيديو وقالت: "هيك منسهرعند ماما، منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما وأكيد بنتى متلى بتحب كتير ترقص، وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب، بيقولوا فرخ البط عوّام، الله يحميها".