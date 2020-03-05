شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشوق جمهورها لألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت الفنانة إليسا جمهورها لألبومها الجديدة، حيث لم تفصح عن أى تفاصيل، لكنها غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "أنا عارفة إنكم عندكوا أسئلة كتير عن الألبوم الجديد ولكن وعد هجاوب عن الأسئلة قريبا جدا".



إليسا

وانتهت النجمة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنيتها الجديد "بنحب الحياة" من ألبومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفنى نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة "عظيمة"، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادرعبد الله وأحمد إبراهيم.

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وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

وكانت الفنانة إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان بعد وصولها إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، وغردت إليسا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".