بالفيديو.. إدوارد يعلق على أزمة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها: "يوم القيامة قرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان إدوارد، في برنامجه "القاهرة اليوم"، على الأزمة المشتعلة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي من جانب، وبين شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز من جانب آخر.

وقال إدوارد: "أنا عاوز أعلق على موضوع قالب السوشيال ميديا من يومين، موضوع وائل أخو ياسمين عبدالعزيز، أنا لما قريت اللي كتبه، حسيت إن يوم القيامة قرب، وشكيت إن الأكاونت بتاعه اتهكر".

وتابع مستنكرا: "ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة، وكذلك العوضي، فكيف تتحدث عنهم بهذا الشكل وهذا السوء، أكيد أن هناك أمر خاطئ".

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واستكمل: "يا وائل أنا أبويا اتوفى وأنا في تانية جامعة، خدت بالي من أخواتي وجوزتهم وتحملت مسؤوليتهم، لكن اللي إنت بتعمله ده مش كويس".

وأوضح أن رد أحمد العوضي على ما كتبه "وائل" أعجبه، خاصة أنه رد بشكل قوي ولا يستطيع أحد وقتها أن يلومه.

وكان وائل عبدالعزيز قد هاجم العوضي وشقيقته، بسبب ما ينشرناه من صور والجدل المثار حول علاقتهما، لينهي الثنائي الخلاف بالاعتراف بحبهما عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.