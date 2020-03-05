اليوم.. عرض فيلم جديد لـ"طلعت زكريا" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستقبل دور العرض السينمائية بدول الخليج، اليوم الخميس الموافق 5 مارس، فيلم "بعد الخميس"، للفنان الراحل طلعت زكريا.

فيلم "بعد الخميس"، سعودي لبناني مصري، بطولة كل من الراحل طلعت زكريا، عبد الله الجميري، محمد الهاشم، جعفر الغريب، حسن عبد الفتاح، داليدا خليل، جيهان أنور ومحمود التركي، وهو من إنتاج أمير الأشمل، تأليف وإخراج حيدر سمير الناصر.

وتوفى الفنان طلعت زكريا، في أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.