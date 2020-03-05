بالصور.. نادين نسيب نجيم وسط الجليد بصحبة أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة بصحبة أبنائها "جوفاني"، و"هافن" وسط الجليد.

وكتبت: "شكرًا لـ 10 مليون متابع ومحب، ومن أعالي الجبال أقول لكم إن الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء أجمل وأقوى من ذلك، لا بل هو أقوى سلاح".

وتابعت: "شكرا دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لي خلال 11 سنة، الله يديم المحبة ويزيدها، جوفاني وهافن بقولولكم شكرا على محبتكم لماما نادين".

وتستكمل "نادين" تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "عشرين عشرين" المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، ويشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي.