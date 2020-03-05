أحمد بتشان يعود بأغنية "بعد غيابه"

يستعد الفنان أحمد بتشان لطرح أغنية جديدة بعنوان"بعد غيابه"، لتكون هذه الأغنية الثالثة بعد صدور "بيني وبينك، لازم أفهم" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بتشان قد بدأ عام 2020 بأغنية جديدة "لازم أفهم" وحققت أكثر

من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع: خالد عز، وتبعتها أغنية "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد المالكي، ألحان: رامي جمال".