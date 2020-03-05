تعرف على شروط حفل تامر حسني ونيكول سابا في مدينة 6 أكتوبر

تشهد مدينة 6 أكتوبر احتفالية ضخمة يقدمها الفنان تامر حسني والفنانة نيكول سابا، بمناسبة عيد الأم، وذلك في إحدى النوادي الرياضية الكبيرة هناك.
من المقرر أن يقام الحفل يومالسبت 21 مارس، على أن يقتصر الدخول بدعوات لأعضاء النادي فقط والعاملين فيه، وغير متاح أي تذاكر للبيع خاصة بالحفل، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الفنية طوال اليوم.
يذكر أن تامر يحيي حفلًا غنائيًا آخر في مدينة الشيخ زايد بمشاركة الفنانة نانسي عجرم، وذلك بمناسبة افتتاح إحدى المنتزهات الكبرى، بمشاركة الفنان أحمد عاصم بعرض ضخم من الألعاب النارية.
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