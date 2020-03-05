صورة.. عمرو دياب يوجه رسالة لتامر حسين في ألبومه الجديد "سهران"

نشر الشاعر تامر حسين، صورة من الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك". واحتوت الصورة على شكر خاص من دياب لتامر، إضافة إلى الملحن عمرو مصطفى، وعلق حسين عليها قائلاً: "ده شرف ليا والله". إضافة إلى الملحن عمرو مصطفى، وعلق حسين عليها قائلاً: "ده شرف ليا والله". يذكر أن تامر شارك في ألبوم سهران بـ5 أغنيات "هايعيش يفتكرني، Advertisements مكانك في قلبي، سهران، جامدة، يوم تلات"، وكان أضاف لونًا جديدًا لكلماته مع الهضبة وهو اللون "القصصي" الذي وُجد في أغنيتي "يوم تلات، سهران" مما ساهم في نجاحها بشكل جماهيري كبير، إضافة إلى تسجيلها لعدد كبير من المشاهدات على "يوتيوب". مكانك في قلبي، سهران، جامدة، يوم تلات"، وكان أضاف لونًا جديدًا لكلماته مع الهضبة وهو اللون "القصصي" الذي وُجد في أغنيتي "يوم تلات، سهران" مما ساهم في نجاحها بشكل جماهيري كبير، إضافة إلى تسجيلها لعدد كبير من المشاهدات على "يوتيوب".

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