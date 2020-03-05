رحل عن عالمنا اليوم الخميس والد الفنان أحمد عزمى بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.
كان والد الفنان أحمد عزمي يعمل في الهندسة الصوتية بالتليفزيون المصري، حيث يعتبرأحد أفراد جيل الرواد بمبنى ماسبيرو.
يذكر أن آخر أعمال أحمد عزمى الفنية، هى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية
مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الفنان أحمد عزمي.. وهذا موعد تشييع الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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