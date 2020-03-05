وفاة والد الفنان أحمد عزمي.. وهذا موعد تشييع الجنازة

رحل عن عالمنا اليوم الخميس والد الفنان أحمد عزمى بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد بمنطقة حدائق الأهرام.

كان والد الفنان أحمد عزمي يعمل في الهندسة الصوتية بالتليفزيون المصري، حيث يعتبر

أحد أفراد جيل الرواد بمبنى ماسبيرو.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عزمى الفنية، هى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية

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الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم.