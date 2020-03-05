كشف حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، عن تسلمه إيصالًا من نقابة المهن الموسيقية يفيد بأنه سيحصل على كارنيه العضوية بها، مضيفًا أن الفنان هاني شاكر صرح إعلاميًا بنجاحه في اختبارات النقابة.
أضاف أثناء لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأربعاء، أنهلا يعلم سبب تغيير موقف الفنان هاني شاكر تجاهه، مرجحًا أن يكون بسبب مقطع «اشرب خمور وحشيش»؛ الذي تم تغييره بالفعل.
أوضح أنه تعرض للخسارة بسبب قرار الفنان هاني شاكر بإيقافه عن الغناء، لافتًا إلىأنه كان يشعر بالسعادة بسبب حفل استاد القاهرة.
استطرد: «أنا كنت رايح أفرح الناس»، مشيرًا إلى أنه لاقى حفاوة كبيرة من الجمهور في استاد القاهرة أثناء تقديمه لحفل عيد الحب.
واختتم حديثه باسم أغنية الفنان هاني شاكر «غلطة وندمان عليها».
وكان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر قرارًا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرًا في بيان من التعامل معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش: سأحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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