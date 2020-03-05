حسن شاكوش: سأحصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية قريبًا

كشف حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، عن تسلمه إيصالًا من نقابة المهن الموسيقية يفيد بأنه سيحصل على كارنيه العضوية بها، مضيفًا أن الفنان هاني شاكر صرح إعلاميًا بنجاحه في اختبارات النقابة.

أضاف أثناء لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأربعاء، أنه

لا يعلم سبب تغيير موقف الفنان هاني شاكر تجاهه، مرجحًا أن يكون بسبب مقطع «اشرب خمور وحشيش»؛ الذي تم تغييره بالفعل.

أوضح أنه تعرض للخسارة بسبب قرار الفنان هاني شاكر بإيقافه عن الغناء، لافتًا إلى

أنه كان يشعر بالسعادة بسبب حفل استاد القاهرة.

استطرد: «أنا كنت رايح أفرح الناس»، مشيرًا إلى أنه لاقى حفاوة كبيرة من الجمهور في استاد القاهرة أثناء تقديمه لحفل عيد الحب.

واختتم حديثه باسم أغنية الفنان هاني شاكر «غلطة وندمان عليها».

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وكان الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أصدر قرارًا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرًا في بيان من التعامل معهم.