خاص "الفن"- سحر فوزي تكشف سبب غيابها عن إنتخابات نقابة الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - نجحت الممثلة السورية ​سحر فوزي​ في إنتخابات ​نقابة الفنانين​ – فرع دمشق، حاصدة 136 صوتاً، لكنها رسمت حولها علامات إستفهام، بسبب غيابها عن وقائع هذه الإنتخابات.

وأكدت فوزي لموقع "الفن" أنها كانت حريصة على التواجد في هذه الإنتخابات، لكن الظروف منعتها، موجهة شكرها لمن إنتخبها ولمن لم ينتخبها، مشيرة إلى أن الفنانين الذين إنتخبوها لم يمنحونها أصواتهم لأنها كانت موجودة بل لأنهم يثقون بها، وأنها تضع هذه الثقة على رأسها.

وكشفت أنها خلال موعد الإنتخابات، كانت متواجدة في تلفزيون الشارقة لإلتزامها أخلاقياً وأدبياً بأحد البرامج هناك، كما تزامن ذلك مع فعاليات ​مهرجان الفجيرة​، وكانت تمثل بلدها هناك وتتابع العروض المسرحية.

درامياً، تستعد فوزي للعودة إلى مسلسل "​باب الحارة​" من خلال الجزء الحادي عشر بشخصية "أم بشير"، التي غابت عن العمل خلال الأجزاء الثلاثة الأخيرة.

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