بروكلين بيكهام يحتفل بعيد ميلاده برفقة حبيبته وعائلته ..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل بروكلين بيكهام بعيد ميلاده الـ21 في لندن يوم أمس، بحجضور والدته مصممة الأزياء فيكتوريا ربيكهام ووالده نجم كرة القدم المعتزل ​ديفيد بيكهام​ وشقيقيه روميو (17 عاماً) وكروز (15 عاماً) وشقيقته هاربر (8 سنوات).

وأيضاً حضرت حبيبة بروكلين نيكولا بيلتز وهي ممثلة أميركية.

من ناحيته نشر ديفيد مجموعة من الصور لبروكلين بيكهام، منها مع والدته فيكتوريا شاكراً إياها على إنجاب هذا الصبي.

وتشتهر عائلة بيكهام بصورة العائلة المثالية حيث أن هناك ترابط كبير بين أفرادها، ورغم إنشغالات ديفيد وفيكتوريا إلا أنهما يهتمان بشكل كبير بأولادهم.



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