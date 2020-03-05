داليا مبارك تكشف عن تعرضها للتنمر والعنصرية.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السعودية ​داليا مبارك​ أنها تعرضت للتنمر، بسبب لون بشرتها الداكن.

وقالت مبارك أثناء حلولها ضيفة على برنامج "غداً أجمل"، الذي تقدمه الإعلامية الإماراتية ​مهيرة عبد العزيز​ على قناة MBC، إنه يتم تشبيهها بالكثير من النجمات ذوات البشرة السمراء، لافتة إلى أن بعضهم يفعل هذا من باب العنصرية.

وذكرت أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ هي التي شجعتها، وقدّمت لها الدعم اللازم وآمنت بصوتها.

وإعتبرت أن الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​، هو المثال الأعلى بالنسبة إليها.

ورداً على السؤال عن سبب قيامها بحذف صور إبنتها عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قالت إنها فعلت هذا خوفاً عليها من فيروس ​كورونا​.

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