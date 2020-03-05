ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ رسالة قاسية لوائل شقيق الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، وذلك بعد التعليق الذي كتبه الاخير مهاجماً شقيقته بسبب علاقتها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​.

وكتبت سعيد عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أكيد يوم القيامة قرب. الأخ بيتكلم علي عرضه وشرفه. لو فاكر كده انك ضايقتها فأنت ضايقتنا إحنا وصدمتنا إن في وساخه كده دي مش وساخه ده انحطاط و..خ. نفسي اشتمك بكل الألفاظ الي اعرفها ولسه هعرفها أنا لو منها اسجنك فورا لانك مش بس شهرت بيها لا ده أنت كسرت قواعد الآدمية والعيش والملح والدم الواحد".

وأضافت: "أخص والله لازم تتسجن وتترجم في ميدان عام علي الأولاد والأم اللي شهرت بيهم. والراجل اللي مش عاجبك كان بيتسال علي علاقته بيها في كل البرامج مبيجبش سيرتها من بعيد ولا من قريب عشان أرجل منك مليون مرة. شكلك طلبت طلب واترفض هي اللي ماشية غلط برضوا؟ ولو ماشيه غلط تسترها مش تفضحها يا عديم الكرامة مش تشهر بيها علي الفيس بوك عارف عملت إيه خليت مصر كلها تحبها اكتر ياسمين أنتي أجدع وأجمل واحدة في الدنيا ومعلش الضربات بتيجي من القريبين بس ربنا عوضك خير براجل بدل القفف اللي كانوا في حياتك".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد برسالة قاسية لشقيق ياسمين عبد العزيز:"وساخة وإنحطاط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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