لطيفة تطرح "كن جميلاً" من كلمات إيليا أبو ماضي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية ​لطيفة​ أغنية جديدة من ألبومها "أقوى وحدة" بعنوان "كن جميلاً" والتي هي من كلمات الشاعر الراحل ​إيليا أبو ماضي​ ومن ألحان وتوزيع إسلام صبري.

يشار إلى أن الألبوم يضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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