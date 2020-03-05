ميرنا وليد - بيروت - ضجت وسائل الاعلام التركية بخبر اعتداء الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ على معجبة أرادت ان تلتقط صورة لها معه خلال تواجدهما في مكان عام.

وفي التفاصيل وحسب ما جاء في صحيفة الصباح التركية أن المعجبة اقتربت من يامان وطلبت منه التقاط صورة معه وأثناء التقاط الصورة قامت الفتاة بمعانقته الا ان ردة فعل النجم التركي كانت عنيفة فضربها وطردها من المكان بعد أن ظن أنها تقوم بتصويره فيديو، وهو الأمر الذى أشعل الأزمة وعلى اثر هذا التصرف رفعت دعوى ضده.

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كانت هذه تفاصيل خبر معجبة ترفع دعوى قضائية على جان يامان بعد أن تعدّى عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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