خاص- في هذه الحلقة تكشف هوية القاتل في "العودة"

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر مشاهدو مسلسل العودة الذي يعرض حاليا معرفة هوية القاتل الذي قضى على صديقات نسيم اي دانييلا رحمة ، ومن يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ ان عدة اسماء متوقعة بين شخصيات العمل وهذا بحد ذاته يزيد اكثر من التشويق لمعرفة القصة التي تخبيها نسيم. اما هوية القاتل فتكشف بالحلقة الاخيرة من المسلسل يوم الثلاثاء المقبل حسب ما علم موقع الخليج 365. فحتى حلقة 23 لازال الشكوك حول اكثر من شخصية قد تكون وراء عمليات القتل.
يذكر ان العودة هو من بطولة دانييلا رحمة نيكولا معوض رودريغ سليمان وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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