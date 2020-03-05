ميرنا وليد - بيروت - اجتمعت ​الملكة إليزابيث​ بحفيدها ​الأمير هاري​ يوم الأحد الماضي لأربع ساعات لمناقشة قراره باعتزال المهام الملكية ولمناقشة مستقبله وتوضيح بعض النقاط.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاجتماع الثنائي حصل في قلعة وندسور حيث تناولت الملكة الغذاء مع الأمير هاري وتناقشا حول الأمور المستقبلية والأهم أن الملكة أخبرت الأمير هاري بأنه "سيظل مرحبا به هو وزوجته في حال قررا العودة مجددا إلى العائلة الملكية" وتابع المصدر ذاكراً أن الملكة ختمت نقاشها مع هاري بالقول: "أنت محبوب للغاية. ستظل دائما مرحبا بك"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة اليزابيث ترحب بقرار عودة الأمير هاري الى مهامه الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.