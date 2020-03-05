تراند اليوم : أفضل “أفلام هندية” في 2020 حتى الآن.. وقائمة بأفضل إصدارات السينما

دائمًا ما يكون لها مذاقها الخاص، ففي الماضي كانت هي مصدر المتعة والبهجة، برقصاتها الشهيرة والأزياء الرائعة التي تميزها عن غيرها من الأفلام، ولكن بمرور الوقت أضافت لتلك البهجة والمتعة التي تقدمهم، الكثير من الأفلام ذات المستوى العالي والمميز،

وأصبح للأفلام الهندية مكانتها وبصمتها الواضحة في السينما على مستوى العالم، بل إن كثير من أفلامها تفوقت على أفلام هوليوود، التي تعتمد بشكل أساسي على الميزانية الضخمة.

فأصبحت أفلام بوليوود تقدم القصص الإنسانية المميزة، وكذلك تطور شكل أفلام الأكشن والإثارة وغيرها بشكل كبير، وفي كل عام تقدم المزيد والمزيد، مما يجعل متابعيها وعشاقها في حالة من الرضا عنها باستمرار.

وفي هذا المقال نستعرض معًا أفضل أفلام هندية في عام 2020 حتى الآن.

أفضل أفلام هندية لشهر فبراير

شوبه مانجال زيادا سافدان

فيلم رومانسي كوميدي، مدته 120 دقيقة، صدر في 21 فبراير 2020، ويحكي الفيلم قصة (كارتيك) وهو رجل مثلي الجنس وشريكه (أمان)، الذين يجدون صعوبة في إقناع والدي (كارتيك) بعلاقتهما.

وحصل “Shubh Mangal Zyada Saavdhan” على تقييم 88% على موقع Rotten tomatoes، وعلى موقع IMDb حصل على تقييم 6.8 من 10.

الفيلم تأيف وإخراج “هيتش كيواليا”، وقام ببطولته “أيوشمان كورانا”، و”جيتندرا كومار”، و”سونيتا راجور”، و”نينا جوبتا”.

الحب في الوقت الحاضر

فيلم هندي درامي رومانسي، مدته 141 دقيقة، صدر في 14 فبراير 2020، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج “إمتياز علي”، وشارك في بطولته “كارتيك آريان”، “سارة علي خان”، و”رانديب هودا”.

ويحكي “Love Aaj Kal” قصة شخصين مختلفين في رحلة من الحب والخسارة والحياة، حيث يتناول الفيلم فكرة تغيير مفاهيم الحب، من خلال رجل وامرأة، يتقابلان ويحاولان البحث عن طريق الحب الأبدي، وحصل الفيلم على تقييم 5 من 10 على موقع IMDb.

أفضل أفلام هندية لشهر يناير

تانهاجي

فيلم “Tanhaji” هو فيلم هندي صدر في 10 يناير 2020، مدته 135 دقيقة، درامي تاريخي، وهو من أفلام السيرة الذاتية، وتستند قصته إلى تفاصيل حياة (تانهاجي مالوساري)، وهو زعيم وقائد عسكري في جيش ملك (مارثا شيفاجي)،

حيث يقود (تانهاجي) الجيش للاستيلاء على حصن يُسمى بحصن كوندانا، وهو حصن هام إستراتيجيًا، وهذا الحصن يحرسه جيش زعيم راجبوت الشرس (عديودان راثود).

الفيلم من إخراج “أوم راووت”، وتأليف “براكاش كاباديا”، و”أوم راووت”، أما الإنتاج فهو لـ “أجاي ديفجن”، و”بوشان كومار”، و”كريشان كومار”، وقام ببطولته كل من: “أجاي ديفجن”، “سيف علي خان”، و”كاجول”،

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وقد حصل الفيلم في تقييم موقع Rotten tomatoes على 70%، وفي تقييم موقع IMDb حصل على 8 من 10.

تشاباك

فيلم “Chhapaak” هندي درامي من أفلام السيرة الذاتية، مدته 120 دقيقة، وصدر في 10 يناير 2020، ويحكي الفيلم عن تجربة (مالتي) الفتاة الناجية من حادثة الحرق بالصودا الكاوية، حيث يسرد الفيلم رحلتها بين التحقيق في الهجوم ومعرفة من تسبب لها في ذلك، إلى إجراءات المحاكمة، وخضوعها للعلاج اللازم، والتعافي النفسي من آثار تلك الحادثة.

أخرج الفيلم “ميجنا جولزار”، وهو من تأليف “ميجنا جولزار”، و”أتيكا شوهان”، وقام ببطولته “ديبيكا بادكون”، “فيكرانت ماسي”، و”فيشال داهيا”، وحصل الفيلم على تقييم 87% على موقع Rotten tomatoes الشهير.

بانجا

فيلم هندي درامي رياضي، تدور أحداث الفيلم حول سيدة هندية من الطبقة المتوسطة، كانت في السابق لاعبة في الفريق الوطني الهندي في لعبة (الكابادي)، ولكنها تقرر أن تكرس نفسها لحياتها كزوجة وأم، لكن في لحظة ما تقرر أن تعود لمزاولة اللعبة مرة أخرى، والفيلم يتتبع انتصاراتها وصراعها، والتغلب على الصور النمطية للمرأة، كما أنه يوضح مدى الأهمية الكبيرة للحب والدعم الذي تقدمه العائلة لكي تكون ناجحًا.

مدة الفيلم 131 دقيقة، وصدر في 24 يناير 2020، وهو من إخراج “أشويني أير تيواري”، وتأليف “نيخيل ميهروترا”، و” أشويني آير تيواري “، وشارك في بطولته: “كانجا رانوت”، و”راجيش تايلانج”، و”ريشا تشادها”، و”نينا جوبتا”.

حصل “Panga” على تقييم 7 من 10 على موقع IMDb، وتقييم 93% على موقع Rotten tomatoes.