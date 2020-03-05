تراند اليوم : “محمد جمعة”: “علاء الدين” مسرحية مختلفة.. و تصريحات عن “مملكة إبليس”

يعيش الفنان محمد جمعة حالة من النشاط الفني مؤخرًا؛ حيث يشارك في العرض المسرحي “علاء الدين” الذي يعرض حاليًا على مسرح “كايرو شو”، بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، فضلًا عن العرض الأول لمسلسله “مملكة إبليس” عَبر منصة “شاهد.نت” الرقمية، إلى جانب إصداره لكتابه الأول المعنون بـ “كله رايح”.

يشارك في “علاء الدين”، التي بدأ عرضها الأول في مصر خلال فبراير 2020، بعد انطلاقها فى موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، نخبة كبيرة من الفنانين بجانب “جمعة”، منهم: أحمد عز، وتارا عماد، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل،

وهي من تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي، ومحمد جلال، ومحمد طلعت، وأحمد شيكو، وضياء محمد، وإخراج مجدي الهواري.

محمد جمعة في مسرحية “علاء الدين”

عن دوره “فرعون” في النسخة المصرية الجديدة للمسرحية، يقول “جمعة” في حواره الخاص لـ “أراجيك فن”، إنه يجسد دورًا مبتكرًا كوميديًا جديدًا؛ لم يقدم من قبل ضمن إطار القصة الأصلية في العروض العالمية للنسخ السابقة لـ “علاء الدين”، وهو مستشار السلطان الذي ربي الأميرة “ياسمين”.

يلفت إلى أن المسرحية تجربة مختلفة، عرض بكل المواصفات العالمية وإنتاجه ضخم، يسعد به وبالتعاون مع الفنان أحمد عز في تجربته المسرحية الأولى؛ بعد عملهما معًا في عدة أعمال فنية ناجحة من خلال فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري”.

نجاح جماهيري ونقدي ملحوظ

أعمال “جمعة” الفنية لاقت صدى كبيرًا لدى الجمهور والنقاد خلال الفترة الأخيرة؛ نظرًا لأدائه المتميز واختلافها عن أعماله السابقة التي قدمها سواء في السينما أو الدراما أو المسرح؛ حتى إن رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتبادلون قفشاته الدرامية في حواراتهم اليومية بسبب تأثرهم به.

كما تعجب البعض بسبب غياب “مخيمر” الذي جسده “جمعة” من الأفيش الدعائي الخاص بـ “مملكة إبليس”؛ بالرغم من أهمية دوره في جزئه الأول.

ردًا على هذه التساؤولات، يقول لـ “أراجيك” إن هذا أمر يُسأل عنه مسؤولو منصة “شاهد”؛ لأن المسلسل أصبح ملكًا لهم، لكنه أمر تجاري، وربما لم يجدوه دعائيًا مناسبًا لهم على الأفيش أو لم يتعرفوا إلى شخصيته المختلفة ضمن سياق العمل الدرامي،

لافتًا أنه يظهر على بوستر فيلمه السينمائي “الممر” وهو أمر يختلف ما بين عمل وآخر ولا ينزعج من ذلك، مشيرًا أنه يرى أن في النهاية الأفيش لا يدوم لكن المحتوى الدرامي والعمل نفسه هو الذي يبقى ويتأثر به الجمهور.

كواليس “مخيمر” لـ محمد جمعة في “مملكة إبليس”

دراما “مملكة إبليس” التي تنتمي لمسلسلات البطولة الجماعية، وتدور أحداثها في إطار من الفانتازيا والغموض، بحارة شعبية مصرية غير تقليدية، مصاب أهلها باللعنات السحرية، يشارك فيها نخبة كبيرة من النجوم المصريين؛ هم: صبري فواز، ومحمد جمعة،

ورانيا يوسف، وخالد أنور، وكريم قاسم، وأحمد داوود، وغادة عادل، وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، وإيمان العاصي، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، وعلاء حسني.

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وعن بلطجي الحارة “مخيمر” المقهور الذي جسده بشكل جديد في “مملكة إبليس” ولفت أنظار المشاهدين له؛ سواء في سلوكه، أو عباراته ولازماته، أو ستايل ملابسه، يقول “جمعة” إنه سعيد بدخوله “عالم” كاتبه السيناريست محمد أمين راضي، وكونه جزءًا مهمًا بدوره في منظومته،

مشيرًا إلى أن تنوع شخصية “مخيمر” عن طبيعة الأدوار التي قدمها على الشاشة من قبل بسبب كتابة “أمين راضي” للشخصية بزاوية مختلفة ومنظور درامي جديد.

يوضح أن “مخيمر” في الموسم الثاني لـ “مملكة إبليس”، الذي يخرجه أحمد خالد موسى، مفاجأة كبيرة للجمهور؛ واصفًا: “يكفي إنني قررت مقرأش الـ 15 حلقة الخاصة بالموسم الثاني إلا بعد انتهاء تصوير الموسم الأول لأنه مختلف تمامًا وهتتخضوا”.

وبسؤاله عن عرض المسلسل بشكل حصري إلكترونيًا بدلًا من العرض التلفزيوني، يقول “جمعة” أن هذا المسلسل بالتحديد وأعمال محمد أمين راضي يفضل مشاهدتها عَبر منصة رقمية لأن الفواصل الإعلانية تعوق المشاهدة في التلفزيون، وتفصل المتابعون عن العمل الدرامي.

يضيف موضحًا أن أعمال “أمين راضي” ممتلئة بالشفرات وتخاطب المتفرج الطبيعي وذو المهارات الأعلى ذهنيًا أيضًا.

سبب الإحالة الفنية لـ “كله رايح” في “الوصية” بـ “كله جاي” في “مملكة إبليس”

أمًا استخدامه لجملة “كله جاي” في مشهد لقاء “مخيمر” بـ “حِنية” التي جسدتها الفنانة رانيا يوسف في المستشفي، بنبرة صوت مشابهة لجملة شخصيته “عم ضياء” الشهيرة “كله رايح” التي قالها في مسلسله السابق “الوصية”.

يقول “جمعة” إنها كانت من اختيار “أمين راضي”؛ موضحًا أنه قال له آنذاك إن تلك الجملة بالتحديد ستضاف في السيناريو إذا وافق على تجسيد الدور، لافتًا إلى أنه لم يكن المرشح الأول لدور “مخيمر”، وعند موافقته تمت إضافته بالفعل.

تابع مضيفًا أن هذا المشهد بالتحديد هو أكثر المشاهد القريبة لقلبه لأنه غير تقليدي سواء في إطار الحوار وخيال المشهد وأدائهما غير المعتاد رؤيته في مثل تلك اللقطات الدرامية؛ واصفًا: “المشهد نفسه بصريًا ضحكني”.

الكتاب الأول لـ محمد جمعة في الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة للكتاب

أما أحدث مؤلفاته الأدبية، كتابه الأول “كله رايح” الذي فاجأ جمهوره بصدوره ويضم مجموعة إهداءات مكتوبة له من أصدقائه والذي يأتي منهم الفنان أحمد أمين، الذي شاركه المشاهد الكوميدية الشهيرة في مسلسلهما “الوصية”.

يعرب “جمعة” عن سعادته لـ “أراجيك”، بانتهاء الطبعة الأولى من الكتاب في غضون شهرين تقريبًا، بعد طرحه لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب منذ يناير الماضي للعام الجاري، ووصل للطبعة الثانية في الوقت الحالي.

مشاركة محمد جمعة في رمضان 2020

وعن أعماله التمثيلية المقبلة، يقول إنه يشارك في 3 مسلسلات من المقرر عرضهن خلال ماراثون دراما رمضان المقبل في العام الجاري؛ كضيف شرف في مسلسلي “فرصة تانية” مع الفنانة ياسمين صبري، و”البرنس” مع الفنان محمد رمضان، والبطولة في مسلسل “هجمة مرتدة” مع الفنان أحمد عز.

وعن أحدث أعماله السينمائية، يوضح أنه ينتظر عرض فيلمه “عفريت في إجازة”، المقرر طرحه بدور عرض السينما التجارية خلال الأيام المقبلة.