تعليق ريهام سعيد على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها : ” دي مش وساخة ده انحطاط .. يوم القيامة قرب “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 12:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا علقت من خلاله على الأزمة التي حدثت مؤخرا بين الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وشقيقها ” وائل عبد العزيز ” حول رغبته في معرفة العلاقة التي تجمعها بالفنان ” أحمد العوضي ” .

وهاجمت ريهام سعيد وائل عبد العزيز بقوة فكتبت قائلة : ” أكيد يوم القيامة قرب .. الأخ بيتكلم علي عرضه وشرفه .. لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا احنا و صدمتنا إن في وساخة كده .. دي مش وساخة ده انحطاط “.

وتابعت : ” نفسي اشتمك بكل الألفاظ اللي اعرفها و لسه هعرفها .. أنا لو منها اسجنك فورا لانك مش بس شهرت بيها لا ده أنت كسرت قواعد الادمية والعيش والملح والدم الواحد اخس والله .. لازم تتسجن و تترجم في ميدان عام علي الأولاد والأم الي شهرت بيهم ” .

وأضافت : ” والراجل اللي مش عاجبك كان بيتسأل علي علاقته بيها في كل البرامج مبيجبش سيرتها من بعيد ولا من قريب عشان ارجل منك مليون مره .. شكلك طلبت طلب واترفض هي اللي ماشيه غلط برضو .. ولو ماشية غلط تسترها مش تفضحها يا عديم الكرامة مش تشهر بيها علي الفيس بوك “.

وختمت ريهام سعيد حديثها وقالت : ” عارف عملت إيه خليت مصر كلها تحبها اكتر .. ياسمين إنتي أجدع وأجمل واحدة في الدنيا ومعلش الضربات بتيجي من القريبين بس ربنا عوضك خير براجل بدل الأفف اللي كانوا في حياتك ” .

facebook