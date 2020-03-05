الملكة إليزابيث لحفيدها الأمير هاري : ” ستظل دائما مرحبا بك “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 12:54 مساءً - كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن إجتماع جمع ما بين الملكة إليزابيث الثانية وحفيدها الأمير هاري يوم الأحد الماضي في قلعة وندسور لمدة 4 ساعات .

حيث تناولت الملكة الغذاء مع الأمير هاري وتناقشا حول قراره باعتزال المهام الملكية وأموره المستقبلية وتوضيح بعض النقاط لاسيما بعد انتشار تقارير تفيد توتر العلاقات في القصر الملكي .

وأكدت الملكة إليزابيث على أن الأمير هاري سيظل مرحبا به هو وزوجته في حال قررا العودة مجددا إلى العائلة الملكية .. وقالت في ختام نقاشها مع هاري : ” أنت محبوب للغاية .. وستظل دائما مرحبا بك ” .