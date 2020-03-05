جان يامان يعتدي على معجبة بالضرب.. هذا ما حصل!

متابعة بتجـــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر تعرّض إحدى المعجبات للضرب من قبل الممثل التركي جان يامان في وقت سابق وقامت بتقديم دعوى ضدّه.
وفي التفاصيل فقد نشرت صحيفة “الصباح” خبراً عن قيام جان برفض التقاط صورة مع إحدى المعجبات أثناء تواجده في مطعم بمدينة أرتاكوي التركية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وقالت المعجبة أنّه عندما رفض التصوير معها وقام بدفعها قامت هي بتصوير مقاطع فيديو فظنّ أنّها تصّوره فتقدّم باتجاهها وقام بليّ ذراعها وطردها من المكان.
وردّت عليه قائلة: “نحن من جعلناك مشهوراً، الآن تقوم بطردنا!” ثم فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.
وهذه الحادثة ليست الأولى للممثل فقد سبق أن نشب شجاراً بينه وبين زميلته في مسلسل “من منا لا يحب” سيلين سويدار فحاول سكب كأس الشاي عليها وتقدّمت بدعوى ضدّه حيث صدر بحقه غرامة مالية.
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