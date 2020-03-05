شاتاي أولسوي يرفض العمل مع هذه الممثلة.. وما علاقة حياتها الخاصة؟

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت صحيفة “تقويم” التركية الجمهور بخبر عن رفض الممثل التركي الشاب شاتاي أولسوي مشاركة زميلته سيريناي ساريكايا في مشروع جديد.

وبحسب الصحيفة فإنّ شاتاي قد تلقّى عرضاً من خارج البلاد لبطولة فيلم سينمائي وتم اقتراح اسم سيريناي لمشاركته البطولة إلا أنّ رفضه كان قاطعاً.

والسبب في ذلك أن ساريكاي تستخدم حياتها الشخصيّة لتتصدّر عناوين الصحف في الفترة الأخيرة بعد افعلان عن علاقتها مع الممثل الكوميدي جيم يلماز الذي يكبرها ب 20 عاماً، الأمر الذي وجده شاتاي سيتسبب بضرر كبير له.

يُذكر أنّ الثنائي قد شاركا في بدايتهما الفنية إلى جانب بعضهما البعض في مسلسل “مد وجزر” الذي حقّققا من خلاله نجاحاً باهراً.