بعد كورونا بشرى تُستفز بسبب ما كتب عن عمرها.. “كذب كذب”

متابعة بتجـــــــــرد: أعادت الفنانة المصرية بشرى نشر صورة لها مقتطعة من موقع “ويكيبيديا” حيث تمت الإشارة إلى أنها تبلغ الـ42 من عمرها وأضافت إليها كلمة “كذب”.

كما أرفقت الصورة بالتعليق: “بالنسبة للناس والويكيبيديا اللي مصرين يكبروني بالعافية صحيح ان خبرتي في الحياة تعمل 72 مش بس 42 بس يا جماعة مستعجلين على إيه؟ ما احنا كدة كدة رايحين رايحين وخصوصاً مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا”.

وأضافت: “بس يؤسفني إني أبلغكم للمرة الألف إني مواليد الثمانينات والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود”.

وتابعت: “وعموماً سواء كنت امرأة ثلاثينية أو أربعينية أو حتى في سن السبعين هفضل شحرورة في نفسي طول ما أنا عايشة. بس خلاص” وارفقت التعليق بهاشتاغ #كل كمامة وانتم طيبين”.

ويشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً وأفادت بإصابة الفنانة بوباء كورونا. وردت على هذا من خلال حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “شكراً لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظراً لأني مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح وأدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس. وكل الشكر لطبيبي المعالج الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني، لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 سنوات”.