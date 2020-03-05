ليلى علوي تنفعل وتوبخ شاباً: “عيب اللي بتعمله ده”

متابعة بتجـــــــــــرد: اضطرت النجمة المصرية ليلى علوي لتوبيخ شاب حاول وضع يده على كتفها خلال إلتقاط صورة سيلفي معها وذلك خلال تواجدها بمحافظة سوهاج للمشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر .

ولم تجد ليلى علوي سوى الحديث مع هذا الشاب بشكل حاد وقالت له: “عيب عليك كدة ، عيب اللي بتعمله ده ، متحطش ايدك عليا” وقد أثار رد فعلها جدلاً كبيراً.

ولم تتردد النجمة ليلى علوي في الحديث عن هذا الموقف المحرج وقالت في تصريحات صحفية: “أعلم مدى حب الناس لي ورغبتهم في إلتقاط صور معي وأنا احبهم واحترمهم ولكن ليس من حق أحد أن يضع يده عليَ”.

وأضافت: “لا أحرج أي شخص يريد التصوير معي سوى فتيات او رجال ولكن لا أحب أن يقوم شخص بلمسي وفي كل الأحوال أنا فخورة بهذه المشاركة وبتواجدي بهذه المحافظة”.