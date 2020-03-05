نادر الأتات يختار تشكيلته الفنية: وائل كفوري حارساً وحسين الجسمي وراغب علامة في الهجوم

متابعة بتجــــــــرد: حلّ النجم اللبناني نادر الأتات ضيفاً على الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج “صدى الملاعب” عبر شاشة “ام بي سي”، في حلقة مميّزة تحدّث خلالها عن عدد من المواضيع الفنية والخاصة.
وخلال الحلقة اختار نادر الأتات تشكيلته الفنية ضمن فقرة البرنامج المعهودة. واختار “الأتات” النجم اللبناني وائل كفوري ليكون حارساً للمرمى قائلاً: “وائل حارس الأغنية اللبنانية”، وللدفاع اختار النجوم ماجد المهندس، عاصي الحلاني، تامر حسني وكاظم الساهر معلقاً: “أشعر بأن كل منهم يدافع عن لهجة وتراث بلده”.
أما في الوسط فاختار نادر الأتات النجمات شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم، إليسا ونجوى كرم، وفي الهجوم اختار النجمين حسين الجسمي وراغب علامة.
وأيضاً لتشكيلته الفنية اختار نادر الأتات الفنان الراحل وديع الصافي مدرباً والسيدة فيروز حكماً والفنان جورج وسوف مديراً للفريق.
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