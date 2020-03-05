خاص- “كمشتك” طوني بارود مع هؤلاء الضيوف

علم موقع “الخليج 365” ان مقدم البرامج طوني بارود، صوّر حلقة من “كمشتك”، حيث حلّ ضيوفاً على الحلقة الثالثة من البرنامج الترفيهي مجموعة من الفنانين والوجوه المعروفة. فريق “الشباب” ضمّ شادي مارون، غابي حويك، آلان درغام. أما فريق “الصبايا” ضمّ بياريت قطريب، ريتا عاد، ألين أحمر.

“كمشتك” يعرض كل ليلة سبت عبر شاشة الـ MTV، يستضيف فيه البارود ستة مشاهير أو وجوهاً معروفة، تحت إشراف المنتج ميشال سنان، اما المنتجة المنفذة ناي نفاع ومن اخراج كميل طانيوس.

وكالعادة المُشاهد على موعد مع حلقة ترفيهية حماسية مليئة بالبهجة والتنافس تضفي بعض الفرح على الأجواء الداكنة التي يمر بها الشعب اللبناني وتخلق أجواءً مميزة بقيادة مايسترو البرامج الترفيهية طوني بارود الذي ضرب موعداً مع الجمهور كل ليلة سبت ليلتقي بهم بحلقة مليئة بالفكاهة وخفة الظل.