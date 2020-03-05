شكرا لقرائتكم خبر عن مطربو أغنية خطفتينى: شاكوش واخد عود البطل مننا ومش هانسيب حقنا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى عصام ونادر سعيد أبطال مهرجان خطفتينى الذى تم نشره على اليوتيوب منذ 10 أيام تقريباً أن مهرجان عود البطل تم نشره على اليوتيوب منذ يومين فقط، موضحين أن عود البطل صورة طبق الأصل من أغنيتهم سواء فى اللحن أو معظم الكلمات. Advertisements وقال مطربو مهرجان خطفتينى:"جاءت فكرتها عندما كتب نادر سعيد الكلمات فى شهر نوفمبر وقام بتلحينها وبدأنا وضع اللمسات الأخيرة للأغنية مع حسن جاكسون الذى قام بالغناء مع مصطفى وفى يوم من الأيام اتصل بنا الموزع وأخبرنا ان حسن شاكوش نشر برومو للأغنية وقد وجدنا أن اللحن واحد والكلمات متشابهة لدرجة كبيرة، لهذا واصلنا الليل بالنهار حتى نقوم بنشر اغنيتنا اولا حتى نثبت حقنا لكننا فوجئنا بعد ذلك باتصال شركة بنا تخبرنا أنهم على استعداد لدفع أى مبلغ ليتم التراضي بيننا ليتم إعادة الأغنية لليوتيوب مرة أخرى وهو ما رفضه كل المشاركين فى أغنية خطفتينى". وأضاف مصطفى عصام: "احنا تعبنا أوى والموضوع مش بس فلوس لا ده مجهودنا اللى مش ها ينفع نسيبه كده.. وأى حاجة شرعية ها توصلنا لحقنا ها نمشى وراها. وكشف نادر عصام عن أغنيتهم القادمة باسم يا حلو بتحلو من تأليفه وألحان أحمد عويضة وإن شاء الله حقنا ها يجيلنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطربو أغنية خطفتينى: شاكوش واخد عود البطل مننا ومش هانسيب حقنا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.