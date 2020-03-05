شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي كامل بملابس الصعايدة في كواليس تصوير مسلسل البيت الكبير 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان مجدى كامل، صورا له من كواليس مشاركته في مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث، ونشر مجدي كامل على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الخميس، صورته مع مدير التصوير شريف هلال ومجموعة من فريق العمل في المسلسل وظهر مرتديا الملابس الصعيدية لتجسيد شخصيته في المسلسل، وعلق قائلا: " صباح الخير مروان وحسن ومدير التصوير شريف هلال.. البيت الكبير 3.. الحمد لله يا رب توفيقك ".



الفنان مجدي كامل فى تصوير كواليس البيت الكبير3

وقبل ذلك، نفى الفنان مجدى كامل وجود أى صفحات باسمه على موقع "فيس بوك"، مؤكدا وجود شخص ينتحل اسمه، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للحساب المزيف، مصحوبا بتعليق "أنا معنديش صفحة على الفيس بوك.. ليس لى علاقة بهذه الصفحة.. ولا أى صفحة باسمي على الفيس بوك أنا معنديش فيس بوك".



مجدى كامل

ويشارك الفنان مجدى كامل، حاليا فى تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، إلى جانب كل من لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلى.

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يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

كما يشارك كامل حالياً، فى مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، والمخرج تامر كرم، وعدد كبير من النجوم على رأسهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور.

يذكر أن أسرة مسرحية "الملك لير" احتفلت فى 15 ديسمبر الماضى، بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل، بعد انتهاء العرض على المسرح.