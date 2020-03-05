شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تعلن عن حملها الأول من أورلاند بلوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية كاتي بيري عن حملها الأول من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم، بنشر مقطع فيديو يظهر بطنها، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية منذ عام 2016، ثم احتفلا بخطوبتهما في عيد الحب العام الماضي.

وسبق لبيري وأن أوضحت سبب تأخير زواجها من بلوم، وهو الخوف من ثقل الالتزام والمسؤوليات مع صعوبات الحياة الزوجية.

وكان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.

وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، قال بلوم بأنه يود إنجاب المزيد من الأطفال من كاتي، علمًا بأنّ لديه ابنًا يُدعى "فلين" من زوجته السّابقة عارضة الأزياء العالمية "ميراندا كير".

وكان أورلاندو بلوم قد صرّح مُسبقًا قائلًا: "أرغب حقًا في الاستمتاع بالعائلة والأصدقاء، وابني الجميل، وإنجاب المزيد من الأطفال".

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كما شاركت كاتي بيري، البرومو الترويجي لأجدد أغانيها Never Worn White "لم أرتد الأبيض من قبل" يوم أمس الأربعاء.

وظهرت بيري في إحدى اللقطات وهي ترتدي فُستانًا لونه أبيض بينما كانت تمسك بطنها بنفس الطريقة التي تمسك بها المرأة الحامل بطنها، ما جعل الجمهور يتكهّن بأنّ كاتي حامل من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم، 43 عامًا.

وكانت كاتي بيري قد أعلنت عن إطلاق البرومو الترويجي للأغنية مُسبقًا، حيث كتبت لجمهورها: "أنتم مدعوّون بحرارة لحضور العرض الأول لـ #NeverWornWhite. انضمّوا لي عبر يوتيوب الليلة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت الهادي ودردشوا معي (أعدكم لن تكون دردشة آلية) قبل إطلاق الفيديو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الهادي".