شاهد .. الظهور الأول لشقيق مريم حسين

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقها الأصغر في الظهور الأول له على مواقع التواصل الإجتماعي .
وظهرت مريم حسين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي تقود السيارة مشيرة إلى وجود شخص يرافقها كاشفة عن إنه شقيقها إسماعيل فقالت : ” مرافقي هالليلة .. مين راح يكون جنبي هالليلة ” .
ليرد عليها شقيقها قائلا : ” مو بس هالليلة ” .. وتابعت مريم حسين : ” دوم ان شاء الله .. طبعا الإخوان العزوة بس هما ما كانوا يحبون يظهرون على السوشيال ميديا أو إني اتكلم عليهم أو أي شئ ولكن الحين جاهم التصريح من أبويا وبالذات إسماعيل ” .
وأشارت مريم حسين إلى أن شقيقها بطلا في رياضة الفروسية وبسؤاله عن عمره أجاب إنه يبلغ 27 عاما .
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