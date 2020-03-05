جيني اسبر بإطلالة مثيرة من دبي

كتب امير فتحي في الخميس 5 مارس 2020 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة السورية جيني اسبر صورا جديدة لها اثناء تواجدها في دبي وذلك عبر حسابها على انستغرام. وأطلت جيني اسبر في الصور بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا قصيرا وعلقت كاتبة: “مساء الخير دبي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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