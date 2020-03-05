“بلوك” وفضائح وقطع صلة رحم: أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها تشتعل

متابعة بتجــــــــــرد: اشتعلت أكثر الأزمة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل الذي رفض علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

ياسمين قامت بحظر شقيقها على حساباتها في الـ”سوشيال ميديا” مستخدمة خاصية الحظر (بلوك). وبدوره خرج في فيديو أعلن فيه قطع صلة الرحم بينه وبين شقيقته، قائلاً: “ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك في حياتك.. أنا ممكن اتكلمت بشكل يضايق أنا أسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دي أيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبريني بره حياتك وأنتي حرة في حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك”.

وأوضح شقيق ياسمين أن بداية الخلافات كانت بسبب الصور التي نشرتها على شبكات التواصل الإجتماعي بصحبة أحمد العوضي من ‏عيد ميلادها الماضي، مشيرًا إلى أنه حين نبهها إلى أنه لا يقبل هذا السلوك رفضت نصيحته ونصيحة شقيقهما وأخبرتهما أنها حرة وناضجة ‏ومسؤولة عن تصرفاتها.‏

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وأضاف أن المنشورات والتعليقات المتبادلة بين شقيقته والعوضي على مختلف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ‏والتي أبرزت العلاقة العاطفية التي تجمع بينهما هي سبب غضبه خاصة بعد تعرضه للسؤال حول طبيعة العلاقة بينهما في مواقف ‏وأماكن مختلفة، إلى أن ظهرت شائعة زواجهما عرفيًا فكتب المنشور الذي تسبب في الأزمة ليتسائل عن طبيعة هذه العلاقة علنًا.

وأكد أنه لم يعارض فكرة زواج شقيقته منذ البداية ودعمها وأخبرها أنه سيكون سعيدًا من أجلها على شرط أن تحسن ‏الاختيار، مشيرًا إلى أن غرضه الأساسي من المنشور الذي كتبه كان مخاطبة أحمد العوضي بأنه لو كان صادق النية فعليه أن يدخل ‏البيت من بابه وأن يطلبها من رجال المنزل.‏

وشدد على أنه لم يحدث ولو لمرة أن أخذ من شقيقته أي مال، بدليل أنه يعيش في منزل بالإيجار ويركب سيارة بسعر مناسب، ‏كما أنه يعمل في إحدى الشركات العقارية بجانب التمثيل ليتمكن من الحياة في وضع يناسبه.‏