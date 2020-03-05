هجوم لافت من أصالة.. “عفن” و”يقتاتون من الأذى”

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت الفنانة السورية أصالة انتباه عدد كبير من متابعي حسابها على “تويتر” بسبب تغريدة نشرتها وتطرقت فيه إلى موضوع إلغاء الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله حسابه مؤخراً.

وتوجهت إليه في التغريدة التي تناقلها بعد ذلك عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكتبت: “يا أمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفة بالبساطة والطّيب، يا عبد المجيد الغالي الحبيب، كيف لإنسان برفعتك أن بتأثر بكلام لا يمت للبشر بصلة؟”.

وأضافت: “عليك أن تحزن على أمثال هؤلاء لأنهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون من أذية الكبار. أرجوك عُد كي لاينتصر السوء” مع “هاشتاغ” “مجيدنا لا تحزن”.

ويأتي هذا بعد إعلان الفنان مغادرته موقع التغريدات على إثر مشادة كلامية نشأت بينه وبين أحد المتابعين الذي لم يتردد في كتابة عبارات نابية.

وهو ما أغضب عبدالله حيث غرد: “مشوراي الفني 36 سنة وكل هذي الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري. طز في الفن، وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح. الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري العزيز”.