متابعة بتجـــــــــرد: تفاجأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بتسريب أغنية جديدة للفنان المصري محمد فؤاد بعنوان “احترمتك”.

وفي حين تساءل البعض “من وراء تسريب أغنية محمد فؤاد؟”، ساهم آخرون بتداول الأغنية عبر حساباتهم الخاصة مؤكدين أن الأغنية جميلة وبحاجة للدعم رغم أنها مُسرّبة.

أمّا محمد فؤاد فالتزمت الصمت حيال تسريب الأغنية، رغم أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يواجه فيها القرصنة، حيث سبق وانتشر “سيبملات” لأغاني ألبومه الجديد ومقاطع أخرى مطولة لبعض الأغنيات ومنها “سلام، “راضي بحالي” و”سوق تقدير”.