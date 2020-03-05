كاتي بيري تكشف عن حملها في طفلها الأول بـ”فيديو كليب”

متابعة بتجـــــــرد: كشفت النجمة الأمريكية كاتي بيري (35 عاماً)، عن حملها في طفلها الأول، عبر فيديو كليب أغنيتها الجديدة.
وألمحت بيري إلى حملها، حينما طرحت مقطعاً من الفيديو الكليب الجديد لأغنيتها Never Worn White وهي تمسك ببطنها، خوفاً من التعثر.
ومع طرح الفيديو كليب، الأربعاء، بدا واضحاً تفاخرها بحملها، حيث أشارت كلمات الأغنية إلى الزواج والأمومة.
وأشارت بيري بعدها عبر حسابها على تويتر أن الطفل “سيكون صيفاً مليئاً بالمربى والحلويات”.
وأكدت عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بأنها حامل بطفلها الأول من شريك حياتها أورلاندو بلوم، وكيف أنها ستكون منشغلة للغاية خلال الأشهر المقبلة مع طفل وأعمال غنائية على الطريق.
وقالت “هذا أطول سر اضطُررت للاحتفاظ به، لكن في النهاية حان الوقت للكشف عنه الآن، لأنه بات واضحاً للغاية”.
وأوضحت شغفها الشديد بالحمل، مشيرة إلى أنها لم تهتم سابقاً بالبهارات الحارة، لكنها الآن تحمل معها “صلصة توباسكو” في كل مكان تذهب إليه.
يُشار إلى أن الثنائي: بيري، وبلوم، تعرفا إلى بعضهما البعض في عام 2016، بينما خُطبا في يوم الفالنتين من العام الماضي.
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