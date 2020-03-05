كريسي تيغن: الخوف من الموت يمنعني من إجراء عملية تجميل في صدري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن بأنها قامت بعملية تجميل في الثدي عندما كانت في العشرين من عمرها.

وكانت أجرت تيغن عملية زراعة للثدي بهدف التجميل سابقا، وعبرت الآن عن رغبتها في الخضوع لعملية جديدة من أجل التخلص من الجراحة الأولى، إلا أنها تخشى المضاعفات، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت كريسي البالغة من العمر 34 عاما في مقابلة مع مجلة Glamour، إن قرار العودة إلى طاولة العمليات لعكس الإجراء مخيف، مشيرة إلى أنها قامت بالعملية للمرة الأولى عندما كانت عارضة أزيا عمرها 20 عاما، ولكنها أنجبت منذ ذلك الحين طفلين من زوجها المطرب جون ليجند، وترغب الآن في التراجع عن العملية الأولى، لكن تم تأجيلها حتى الآن بسبب مخاطر الجراحة.

وقالت كريسي، التي تزوجت من ليجند في عام 2013، إن جراحتها الأولى حافظت على الحجم نفسه لكنها جعلت ثدييها مشدودين، إلا أنها ترغب الآن في التخلي عن ذلك بسبب أطفالها.

وأضافت: "عندما يكون لديك أطفال تفكر في مخاطر الجراحة، وأعتقد أن هذه ليست الطريقة التي أريد أن أموت بها، وهي الموت خلال جراحة لتجميل الثدي".

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في المقابلة ذاتها، تحدثت عارضة الأزياء أيضا عن ثقتها في جسمها وكيف غيرت الأمومة نظرتها إلى نفسها؛ إذ إنها أم لطفلين وهما: لونا، ثلاثة أعوام وابنها مايلز عام واحد.

وللحفاظ على وزنها ورشاقتها خلال الأعوام الماضية وخلال فترات الحمل والرضاعة، قالت: "كنت أزن نفسي كل صباح وبعد الظهر وليلا، وكنت أتابع المقاييس بعد كل وجبة، لقد فعلت ذلك لمدة 8 سنوات وكان لدي هذا الوزن الذي كنت أريده".

وتحدثت الشخصية التلفزيونية والمؤلفة أيضا عن صحتها العقلية ومعاركتها اكتئاب ما بعد الولادة، واعترفت قائلة: "كان الشهر الماضي صعبا للغاية، لكني كنت أخبر جون أنني سعيدة".

وتابعت أنها خصصت لنفسها أوقاتا للنوم في الساعة 6:30 مساء والاستيقاظ في الساعة الـ 6 صباحا، وكانت أحيانا تستلقي على الفراش لمجرد التفكير؛ إذ لا تنام نوما كافيا.

وكشفت كريسي أنها وزوجها يضمنان أن التواصل المفتوح هو جزء لا يتجزأ من كيفية تربية أبنائهم.