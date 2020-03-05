كايلي جينر ترد على الساخرين من أصابع قدميها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقت عارضة الأزياء والمليارديرة كايلي جينير 22 عامًا، تعليقات مسيئة تتعلق بأصابع قدميها هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اضطرها لترد بشكل ساخر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جينير نشرت عبر حسابها الشخصي على إنستغرام صورة توضح فيها أصابع قدميها العشرة بعد أن أطلقت عليها أسماء أشخاصٍ حقيقيين.

وقالت إن الإصبع الكبير في كل قدم من الذّكور، فالموجود على ناحية اليسار يُدعى توبي واليمين يُدعى توني، وأطلقت أسماء إناث على بقية الأصابع وهي تيس، تيج، تيا، تريكس، تاهاني، تاشا، تاليا وتينا.

ونشرت كايلي بعد ذلك تعليقًا وقالت: "أصابع قدمي مشهورة للغاية لذلك حان الوقت أن تحظى بأسماء خاصة بها".

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وفي وقت سابق من هذا الشهر تلقت جينر تعليقات مسيئة حول مدى غرابة أصابع قدميها، وحينها قالت إنها كسرت الإصبع الأوسط لقدمها أثناء دراستها في المرحلة المتوسطة وتركته ليتعافى بالشكل الذي يجب أن يتعافى عليه وليس في يدها فعل أي شئ آخر.

وتقضي كايلي جينر حاليًا عطلتها في جزيرة هاربور المتواجدة في جزر البهاما مع صديقتها المقربة ستاسي كارانيكولاو وابنتها ستورمي، وانضمت إليهما مؤخرا شقيقتها عارضة الأزياء كيندال جينر، حيث يقمن في فيلا فاخرة مكونة من 6 غرف للنوم، ووفقًا لمجلة "تي إم زي"، فإن سعر الإيجار لليلة الواحدة يتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف دولار أمريكي.

وتصدّرت كايلي جينر عناوين الصحف والمجلات بعد عودتها لوالد طفلتها وحبيبها السابق ترافيس سكوت بعد مرور بضعة أشهر على انفصالهما، وأكدت عودتها له عبر منشور على إنستغرام، حيث أعادت نشر صور رومانسية تجمعها به أثناء حضورهما سويًا إحدى المباريات.

يذكر أن علاقة جينر وسكوت قد بدأت عام 2017، لكنهما لم ينتظرا طويلا لاستقبال طفلتهما الأولى ستورمي في شهر فبراير من عام 2018، ولكن بعد علاقة دامت لمدة عامين انفصلت كايلي عن حبيبها دون توضيح أي أسباب أو مقدمات.

وكان آخر ظهور لهما معًا قبل الانفصال هو حضور الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياه ترافيس سكوت الفنية.