شقيق ياسمين عبدالعزيز يعتذر منها.. ويعلن خروجه من حياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري الشاب وائل عبد العزيز، تراجعه عن الهجوم على شقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، مقدمًا اعتذاره لها على بدرمنه في الشأن وتدخله بالهجوم عليها بسبب علاقتها بالفنان المصري أحمد العوضي، وزاد الأمر بإعلانه تبرؤه منها بجملة: "اعتبريني بره حياتك تمامًا".

وأظهر مقطع فيديو بثّه وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك"، قائلًا إنه لا يسعى نحو شهرة أو الحصول على مال من شقيقته نافيًا عن نفسه ما أُشيع حول قيام ياسمين بالإنفاق عليه وعلى ابنه، منوهًا أنه لم يحصل منها على جنيه واحد سوى أنه علم لاحقًا بأنها دفعت لابنه مصرفات دراسية فقط.

وشددّ وائل عبد العزيز على أنه رفض أي ظهور له على التلفزيون رغم كمية العروض التي تلقاها خلال الساعات الماضية، منهوهًا أن رفضه جاء بسبب احترامه للموقف، متابعًا أنه يقف بجوار شقيقته منذ أن كان عمره 15 عامًا ودخل بسببها في حروب ومشاكل ضد أطراف قوية ولم يتخل عنها.‏

وأعاد الحديث مع شقيقته بشأن زواجها موضحًا أنه لن يعارضها ولكن بشرط حُسن الاختيار معربًا عن استيائه منها بسبب ما فعلته عقب طلاقها من محمد حلاوة وبدء التراشق بين الطرفين بالمنشورات المسيئة على السوشيال مؤكدًا أنه نصحها بأن ترد على أي موقف يضايقها ‏بعملها ونجاحها.

وأوضح شقيق ياسمين بعض النقاط قائلًا: "في بداية الخلافات التي كانت بسبب الصور التي نُشرت على السوشيال ميديا برفقة أحمد العوضي بمناسبة ‏عيد ميلادها ونبهتها على رفضي لما يحدث ورفض هذا المسلك وعدم قبولي للسلوك ولكنها رفضت النصيحة وأنها حرة وناضجة ‏ومسؤولة عن تصرفاتها".‏

وبيّن الفنان المصري أن الصور التي نُشرت لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز كانت سببًا في حديث الكثيرين عن علاقة عاطفية بينهما وأنه أمر واضح للجميع وهذا كان السبب في غضبه وسط حديث عن زواجهما عرفيًا فجاء تدخله كي يستفسر عن طبيعة هذه العلاقة.

وأعلن وائل عبدالعزيز عدم المعارضة في زواج شقيقته ياسمين موضحًا أن موقفه ثابت منذ طلاقها، حيث دعمها وأخبرها أنه سيكون سعيدًا من أجلها حال الزواج مشترطًا حُسن ‏اختيار الشخص، مردفًا أن غرضه من المنشور الذي تحدث فيه عن أحمد العوضي المطالبة بأن يكون ارتباطه بها من رجال المنزل لو كان صادق النية.‏

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واختتم وائل عبد العزيز حديثه قائلًا: "ياسمين حبيبتي ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك يمكن أنا اتكلمت بشكل يضايق أنا آسف ‏كنت عايز أعرف طبيعة العلاقة دي إيه بس، أنا كنت شايفك تحت وربنا فوق لكن من النهاردة اعتبريني بره حياتك تمامًا ومش ‏عايز حاجة منك إنتي حرة في حياتك ومستقبلك، لإني مش قادر أعيش حروب تانية أنا تعبت ربنا يوفقك".‏

هذا وصعّدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، من حدة الخلاف بينها وبين شقيقها وائل عبد العزيز، بعد هجومه الشديد على علاقتها بمواطنها أحمد العوضي، ومعارضته لمصارحة كل منهما بحبه للآخر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول رد فعل للفنانة ياسمين عبد العزيز، على حالة الجدل الكبيرة التي أثارها أحمد العوضي ووائل عبد العزيز، قامت ياسمين بحذف شقيقها من قائمة المتابعين على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، لتؤكد تأييدها لموقف العوضي، وغضبها من تصرف شقيقها الذي أفصح عن خصوصيات الفنانة.

وقال متابعون إنه خلال البحث في منشورات ياسمين عبد العزيز السابقة على حسابها بـ"إنستغرام"، اتضح أنها حذفت جميع الصور التي تربطها بشقيقها وائل عبد العزيز، خاصة أنها نشرت صورا كثيرة معه إبان إعلان انفصالها عن المنتج المصري محمد حلاوة، حيث دعمها شقيقها في ذلك الوقت الذي حدثت فيه أزمة بين ياسمين وريهام حجاج زوجة "حلاوة" حاليا.

كما قام وائل عبد العزيز أيضا بحذف شقيقته ياسمين من قائمة متابعيه على إنستغرام، فيما أعاد متابعته للفنانة ريهام حجاج، التي كان قد حذفها في وقت سابق، حينما أعلنت زواجها من محمد حلاوة.

وكانت حرب كلامية قد اندلعت بين الفنان أحمد العوضي وزميله وائل عبد العزيز، على خلفية العلاقة التي تربط الأول بشقيقة الثاني ياسمين عبد العزيز، إذ شن عليها هجوما لاذعا وفضح أسرارا عائلية خاصة، مؤكدا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهور معه.

واعترف الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بحبهما رسميًا اليوم، بعدما تدّخل الفنان وائل عبدالعزيز، في علاقتهما وشنّ على شقيقته هجومًا لاذعًا وفضح أسرارًا عائلية خاصة، مؤكدًا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد الهجوم ضده.