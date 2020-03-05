محمد رمضان يواصل تصدر تريند يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل يواصل الفنان محمد رمضان تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب" بكليب أغنية "إنت جدع" بعد مرور 3 أيام على طرحها باحتلالها المركز الخامس. وهذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر. وتقول كلمات الأغنية: "إنت جدع .. أيوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. اديني شوب مانجو". والأغنية من كلمات البلدوزر والجنتل وألحان إسلام الأبيض. Advertisements قد يهمك أيضا: محمد رمضان بصحبة طفل يوجه رسالة للشعب السوري محمد رمضان يستعين بجمهوره في فيديو كليب ”انت جدع”

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