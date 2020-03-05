كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش"

طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر تطبيق "أنغامي".

أغنية"مش هعيش"من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، والكليب من إخراج جاد شويري.

يذكر أن كارول سماحة، تواجدت خلال الأيام الماضية في فرنسا، لتصوير فيديو كليب الأغنية، بصحبة المخرج جاد شويري.

يشار إلى أن الشرطة الفرنسية تدخلت وقت تصوير كليب "مش هعيش"، ظنا منها أن كارول سماحة تحاول الانتحار، بسبب تصوير أحد المشاهد وهي تضع رأسها على الشرفة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

كارول سماحة تؤكّد أنّها لا تشعر بالغربة في مصر

كارول سماحة تشعل مسرح أوبرا جامعة مصر بأغاني أم كلثوم وداليدا